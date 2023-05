Baschirotto ha festeggiato così un doppio traguardo. Innanzitutto la salvezza al suo primo anno da calciatore in Serie A e in seguito la possibilità di poter eventualmente esordire con l’ Italia in Nations League. Per Baschirotto è la seconda convocazione in Nazionale dopo quella per lo stage che si svolse a Coverciano a Dicembre 2022.

FRANCESCO LOIACONO - Il difensore del Lecce Federico Baschirotto 26 anni è stato convocato nel pomeriggio di Lunedì 29 Maggio nell’Italia dal commissario tecnico Roberto Mancini per le fasi finali della Nations League. Gli azzurri giocheranno Giovedì 15 Giugno con la Spagna la semifinale a Enschede in Olanda.