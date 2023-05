Gli scavi di Pompei continuano a proporre al mondo nuove scoperte, come due scheletri ritrovati in perfetto stato di conservazione. I ritrovamenti sono avvenuti nell'insula dei Casti Amanti ed hanno rivelato come a mettere fine a Pompei, nel 79 d.c, non sia stata soltanto l'eruzione vulcanica, ma anche un violento terremoto.