(Ph Credits Paolo Santambrogio)

Divertimento, voglia di ballare e lasciarsi trasportare dalle emozioni. Dopo aver marchiato a fuoco (e glitter!) il 73esimo Festival di Sanremo e spopolato ovunque con la #Furoremania, le sorelle Iezzi (Paola e Chiara), tornano con il loro nuovo e atteso album 'Per Sempre', il nuovo entusiasmante progetto discografico anticipato dai singoli Furore (già Disco di Platino) e Mare Caos, che vedrà la luce venerdì 12 maggio su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Per Sempre è la chiave d’accesso al nuovo scintillante universo del pop duo più iconico della musica italiana, uno scatto inedito delle sorelle Iezzi che le ritrae nelle loro più comode dancing shoes, a ritmo di irresistibile celebration. Un concentrato di emozioni e good vibes destinato a rimanere nel tempo, per sempre. Un disco ricco di collaborazioni importanti, da Eòlodie, a Jovanotti, Emma, Ana Mena, Max Pezzali, Gabry Ponte, Levante e Cosmo

Tracce incandescenti che vedono la firma di alcuni dei più apprezzati produttori della scena nazionale e non: a partire da Itaca, team di producer capitanato dai multiplatino Merk & Kremont che le sorelle Iezzi arruolano per le iconiche Furore, Festival e Mare Caos; Max Kle1nz dei Cosmophonix per HEY!; Fudasca per Viva El Amor; Giordano Colombo per Amici come prima e A Modo Mio; Gabry Ponte per Vamos a bailar; Andro per Fino alla fine; Dade per Amoremidai; Cosmo per Kamasutra. Grande lavoro di ricerca anche nella stesura degli arrangiamenti con tappa a Stoccolma, negli storici studios degli Abba, dove sono stati registrati gli archi di cinque dei brani del disco Festival, Viva El Amor!, Fino alla fine, Amoremidai, A modo mio.