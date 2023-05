BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha ricevuto questa mattina nella sede della presidenza, l’ambasciatore di Danimarca in Italia Anders Carsten Damsgaard. Presenti all’incontro anche l’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, il console di Danimarca a Bari, Giovanni di Cagno Abbrescia, e i funzionari dell’Ambasciata, Enrico Carloni (Energy Expert), Rino Festi (Senior Trade Advisor), Elia Morciano (Sector Expert - Water Technology Advisory) e Andreas Herfelt (Water Technology Advisory).Durante l’incontro si è discusso delle possibilità di collaborazione tra il territorio e le Istituzioni con la Danimarca, in particolare nei settori del turismo, delle energie rinnovabili, della blue economy e della green economy.Il presidente Emiliano e l’assessore Delli Noci hanno ricordato che tra le missioni della Puglia c’è quella di cooperare, scambiare informazioni e conoscenze e creare le condizioni affinché si possano favorire investimenti in Puglia.