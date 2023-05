ACQUAVIVA DELLE FONTI - Attimi di paura ad Acquaviva delle Fonti. In via Antonio Marino, traversa di via Sammichele, ha preso fuoco uno scantinato. Ignote al momento le cause dell'incendio e se vi siano persone coinvolte nei pressi dei locali al momento dello scoppio.Ad intervenire sul posto gli agenti della polizia locale in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.