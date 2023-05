BARI - “L’assessore Palese riferisce che sul PNRR sanità non c’è alcun ritardo. Avrà letto la mia comunicazione al rovescio. Nessuno ha mai parlato di ritardi e sembra una scusa non richiesta per nascondere ciò che noi vogliamo sapere". Così il Presidente della Commissione Bilancio e programmazione Fabiano Amati."Nella seduta di oggi in Commissione - prosegue Amati - lo abbiamo ascoltato con simpatia nel suo intervento sui bollini colorati distribuiti dal ministero, cosa che può pure andare bene nell’era dell’armocromia, ma purtroppo non è riuscito a dare alcuna informazione di dettaglio sullo stato dei singoli progetti, nonostante tale obbligo incomba sul soggetto attuatore ai sensi del contratto sottoscritto. Se è vero che è tutto perfettamente in tempo, e noi non dubitiamo, invece di parlare dei colori faccia clik su una mail inviando un foglio Excel con i dettagli. Altrimenti, occupi le sue ore a prepararsi e a riferire prontamente le cose che i Consiglieri e i cittadini hanno diritto di sapere, smettendo per qualche ora di giocare con l’arcobaleno. Restiamo in attesa.”