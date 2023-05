VICO DEL GARGANO (FG) – La settimana scorsa, era stato rimandato per maltempo, ora è finalmente pronto a trasformare Vico del Gargano: è tutto pronto, nel ‘paese dell’amore’, per “Artstreet nel Borgo”. Per due giorni, sabato 6 e domenica 7 maggio, a Vico del Gargano sarà di scena un vero e proprio Festival itinerante e diffuso che mette in primo piano arte e sapori, giovani musicisti e artisti di strada, rievocazioni storiche e visite guidate alla scoperta del paese. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale, con Onlyfood, Pro Loco di Vico del Gargano e CNA. Sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 10 alle 13 si svolgeranno le visite guidate al borgo; poi, dalle ore 19 e fino a tarda notte, tutte le principali piazze del centro storico di Vico del Gargano saranno animate da postazioni per lo street food, spettacoli per bambini, dj set, teatro e artisti di strada.Per le visite guidate, è necessario prenotare contattando la Pro Loco di Vico del Gargano al 346.0901463. Vico del Gargano promuove il territorio partendo da arte, cultura, gusto e talenti, innovando quella che è una delle caratteristiche più moderne e allo stesso tempo antiche del borgo, una vocazione autentica all’accoglienza. L’evento vede una partecipazione importante di molti talenti artistici e musicali provenienti da tutta la provincia di Foggia e da altri territori. L’intento è quello di destagionalizzare il turismo e consolidare la caratterizzazione di Vico del Gargano quale destinazione turistica. L’Info Point su Corso Umberto, nel cuore di Vico del Gargano, sarà il primo punto di riferimento per cittadini e visitatori. Gli spettacoli e tutte le altre iniziative avranno luogo in Largo Fuori Porta, Piazza Castello, Largo del Conte, Piazza I Du Port, luoghi strategici per dare modo a chi verrà da fuori di attraversare e conoscere alcuni dei posti più belli di Vico del Gargano.