Lo afferma in una nota l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese, che spiega: “Questa mattina nell’audizione tenuta in Commissione, insieme con il Direttore del Dipartimento Salute, Dott. Vito Montanaro, abbiamo fatto una rappresentazione analitica ed articolata sullo stato di avanzamento dei progetti, comunicando che il programma sta andando avanti nel rispetto delle tempistiche e degli adempimenti previsti dal PNRR. Gli stati di avanzamento sono conosciuti e monitorati dal Dipartimento Salute della Regione e comunicati sulla piattaforma nazionale del Ministero e di Agenas. Non c’è alcun ritardo, quindi, né tantomeno alcun rischio di perdere fondi – conclude Palese - ma solo un temporaneo disallineamento di dati tra piattaforme informatiche”.

BARI - “Sui progetti del PNRR Sanità della Puglia, non c’è nessun ritardo e la Puglia, a differenza di altre Regioni, ha ottenuto anche tutti i cosiddetti ‘bollini verdi’ dal Ministero. Le discrasie di cui parla il Presidente Amati saranno risolte presto: non appena i sistemi informatici saranno in grado di connettersi i dati verranno aggiornati”.