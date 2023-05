BARI - Venti startupper provenienti da tutto il mondo (Italia, Svizzera, USA, Estonia, Germania, Spagna, Portogallo), fondi internazionali, business angel e figure istituzionali di primo rilievo saranno i protagonisti della tre giorni organizzata da Gruppo Quokka e Feedel Ventures,e realizzata in collaborazione con Regione Puglia e Unione Europea nell’ambito della strategia Smart Puglia 2030.PugliaOrizzonti è il primo network-event in Italia dedicato all’open innovation dove i diversi protagonisti si incontreranno per condividere ed affrontare temi legati allo sviluppo del territorio, alla transizione digitale ed ecologica, l’imprenditorialità femminile e l’attrattività della Regione Puglia sul mercato internazionale per startup e investimenti.Tra i diversi esperti che parteciperanno all’iniziativa saranno presenti importanti figure della finanza oltreoceano come Guy Filippelli - Managing Partner di Squadra Ventures e KenHorenstein – Fondatore & Partner di Pack Ventures. Incubatori e acceleratori europei come i tedeschi di AndRobin con Farina Schurzfeld – Managing Partner e americani con Selena Skorman e Robert Pieroni di Gener8tor.Annamaria Tartaglia, fondatrice di Angel 4Women, interverrà come rappresentante del principale gruppo di business angel italiano con focus sull’imprenditoria femminile. Porterà la sua esperienza anche Paolo Giulini – Co-fondatore di Musement (ora parte del gruppo TUI).L’hub di questi 3 giorni sarà all’interno di una splendida masseria nel brindisino - Masseria Tenuta Deserto- ove ognuno dei partecipanti, per la stesura di un piano di sviluppo, condividerà le proprie competenze contribuendo all’ampliamento della conoscenza ed alla condivisione delle esperienze. L’obiettivo è quello di creare sinergie e uno scambio di informazioni tra i diversi attori e le istituzioni regionali, attive nel progetto sin dai workshop organizzati nel mese di aprile e che hanno visto la partecipazione della Direttrice del dipartimento sviluppo economico di Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio e l’intervento di Pinuccia Contino, Head Of Unit - Product Safety and Rapid Alert System dell’Unione Europea.Il 18 maggio alle ore 11.00 si terrà allo Spazioporto di Taranto un'agorà pubblica con tutti i partecipanti, esperti e startupper, che vedrà il coinvolgimento dell’Assessore allo sviluppo economico di Regione Puglia Alessandro Delli Noci e, in collegamento dal Giappone, l’Eurodeputato Brando Benifei Capodelegazione PD al Parlamento Europeo e relatore della proposta di Regolamento UE sull’Artificial Intelligence (AI Act), argomento che affronterà con Nicole Büttner – Fondatrice & CEO Merantix Momentum, il principale start-up studio tedesco sull’AI, e tra i principali in Europa, con sede a Berlino.Regione Puglia, anche attraverso questa iniziativa, si presenta come uno dei territori più dinamici nel panorama internazionale, capace di attrarre talenti e professionisti da tutto il mondo che hanno sin da subito manifestato il loro interesse per poter valutare future opportunità di investimento.L’attrattività del territorio, elemento di forza della regione, viene utilizzata come leva per conquistare e catalizzare i diversi attori del mercato e coinvolgerli in un percorso con una regia di sviluppo definito. I 20 startupper/innovatori che, selezionati tramite il bando di partecipazione e scelti tra le tantissime richieste ricevute per le loro capacità, porteranno proposte e idee per comprendere appieno gli elementi di attrazione di talenti e investimenti sul territorio locale, in modo da cogliere tutte le opportunità dell’innovazione tecnologica in grado di ridurre il divario digitale e garantire lo sviluppo della regione.Ulteriori informazioni su startupper ed esperti coinvolti nell’iniziativa sono disponibili al seguente link:Per partecipare gratuitamente alla presentazione dei progetti sviluppati, iscriversi tramite linkPer maggiori informazioni, si invita a visitare il sito www.pugliaorizonti.com