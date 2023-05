BARI - Con il Presidente Emiliano e l'Assessore Delli Noci, riaprendo il bando Innoaid, varato anni fa, quando ero responsabile dello Sviluppo Economico regionale, intendiamo aiutare le piccole/medie imprese pugliesi contro il caro energia agevolando la realizzazione di progetti di investimento in innovazione mediante supporto all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati da parte delle imprese pugliesi. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Per questa riapertura, di cui siamo certi che sia di grande aiuto per le piccole e medie imprese - prosegue -, la Regione ha stanziato 4 milioni di euro. Le agevolazioni saranno concesse a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Le domande potranno essere presentate dal portale Sistema Puglia dal 22 giugno.