Nel secondo tempo al 12’ Sensi del Monza su punizione per pochissimo non riesce a segnare. Al 36’ Gytkjaer dei brianzoli si fa parare un rigore dal portiere dei salentini Falcone concesso per un fallo di Baschirotto su Colpani. Al 100’ Colombo dei giallorossi pugliesi realizza la rete decisiva per il successo su rigore dato per un fallo di mano di Gytkjaer dopo il controllo al Var.





Quinta vittoria esterna del Lecce. I salentini sono quintultimi con 36 punti,+5 sullo Spezia e il Verona che hanno 31 punti, un distacco impossibile da recuperare per i liguri e i veneti.

Nella trentasettesima giornata di Serie A il Lecce vince 1-0 sul Monza all’ “ U-Power Stadium” e si salva matematicamente. Nel primo tempo all’11’ Banda dei salentini va vicino al gol. Al 16’ Askildsen del Lecce sfiora la rete. Al 39’ Mota Carvalho dei brianzoli non concretizza una buona occasione.