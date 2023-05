PUTIGNANO - Il Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano è un luogo di interesse artistico, culturale e di inclusione sociale. Per la sua valorizzazione e futura gestione, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo ha avviato un percorso che porterà all’attivazione del partenariato pubblico-privato. Un processo di co-progettazione per la gestione condivisa di un bene comune che l’Amministrazione vuole condividere con tutta la comunità e i soggetti interessati a diventare parte attiva attraverso l’incontro pubblico in programma giovedì 1° giugno. Appuntamento alle ore 18:00 al Teatro Comunale (Corso Umberto I, Putignano).«Qual è il futuro del nostro teatro? Come Amministrazione – dichiara Luciana Laera, Sindaca di Putignano – ci siamo interrogati da tempo su come dare a questo spazio di fruizione pubblica opportunità di crescita e sviluppo. Insieme alla Fondazione Fitzcarraldo abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà all’attivazione di un partenariato pubblico-privato. Un percorso, ma prima ancora una visione, che condividiamo con tutta la cittadinanza, gli operatori culturali e le realtà locali, regionali e nazionali. Il desiderio di cura del nostro Teatro Comunale passa attraverso nuove modalità di gestione dello stesso. Che puntino sulla centralità delle persone, sulle relazioni, sul rapporto di fiducia tra le parti, sulle competenze. Perché a vincere sia tutta la comunità».L’incontro del 1° giugno sarà l’avvio di un percorso più ampio. Un momento di diffusione di buone pratiche e di raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate a una completa attivazione/riattivazione del teatro nel suo complesso. Un primo incontro conoscitivo, cui seguiranno altri confronti diretti finalizzati a raccogliere esigenze, capacità e aspettative. Al primo incontro interverranno la sindaca di Putignano avv. Luciana Laera, l’assessora al Patrimonio del Comune di Putignano ing. Elisabetta Romanazzi, la dirigente Area 1^ del Comune di Putignano dott.ssa Pamela Giotta, il dott. Franco Milella e il dott. Roberto Albano della Fondazione Fitzcarraldo e il dott. Marco Ranieri consulente esterno Fondazione Fitzcarraldo.I teatri e i luoghi in cui si svolgono arti performative sono “simbolo di comunità”. Attraverso la forma del partenariato pubblico-privato l’Amministrazione Comunale intende recuperare il Teatro Comunale e i luoghi ad esso direttamente connessi per offrirli agli operatori culturali del territorio affinché costruiscano occasioni per coniugare promozione sociale ed economia dello spettacolo e delle arti a favore soprattutto – ma non in modo esclusivo – dei giovani, permettendo al teatro di vivere almeno 200 giorni l’anno, a vantaggio di cittadini e turisti.L’obiettivo è quindi di stimolare enti del Terzo settore, imprese e associazioni, organizzazioni di volontariato, APS e fondazioni che prevedano nei loro statuti finalità culturali e artistiche, di inclusione, di promozione sociale, enti solidaristici e filantropici, scuole ed enti pubblici e privati che si occupano di produzioni artistiche e formazione nell’ambito delle arti performative (danza, teatro, musica, cinema e videoarte), professionisti e tecnici dello spettacolo, gestori di spazi culturali, affinché esprimano la volontà e propongano idee legate alla gestione del teatro comunale.