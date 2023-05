BARI - Domani, sabato 13 maggio, debutta a Canosa di Puglia “Road to Battiti”, il tour di avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live. Protagonista del primo appuntamento del radio live show di Radio Norba è Emma. I dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni trasmetteranno dalle 19 in diretta in radio e in tv dal truck di Radio Norba.Ai loro microfoni Emma parlerà di “Mezzo mondo”, il brano che anticipa l’uscita del suo settimo album di inediti, che uscirà nei prossimi mesi, ma anche di tanto altro. Al termine della chiacchierata con Marco e Claudia Emma si esibirà per la performance on the road che sarà trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live.Domenica 14 maggio il truck di Radio Norba si sposterà nella vicina Barletta per la seconda tappa di “Road to Battiti”. E ci sarà un altro grandissimo ospite: Achille Lauro, insieme a Rose Villain. Presenteranno “Fragole”, il singolo appena uscito, un freschissimo brano pop sensuale e dalle radici reggae. La diretta in radio e in tv inizierà sempre alle 19 e a seguire in programma la performance on the road.L’ingresso, in entrambi i casi, è libero.