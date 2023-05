RUTIGLIANO (BA) - È in arrivo l’edizione speciale della Festa del Fischietto in Terracotta, che si terrà sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 nel suggestivo borgo medioevale di Rutigliano. Il ricco programma promette di deliziare tutti i visitatori con una combinazione di artigianato, gastronomia, intrattenimento e visite guidate. L’evento è organizzato dal Comune di Rutigliano, con il patrocinio fra gli altri dell’Agenzia regionale del Turismo (AReT) Pugliapromozione per la valenza di animazione turistica della Murgia barese che queste iniziative esprimono. - È in arrivo l’edizione speciale della Festa del Fischietto in Terracotta, che si terrà sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 nel suggestivo borgo medioevale di Rutigliano. Il ricco programma promette di deliziare tutti i visitatori con una combinazione di artigianato, gastronomia, intrattenimento e visite guidate. L’evento è organizzato dal Comune di Rutigliano, con il patrocinio fra gli altri dell’Agenzia regionale del Turismo (AReT) Pugliapromozione per la valenza di animazione turistica della Murgia barese che queste iniziative esprimono.





La Festa del Fischietto in Terracotta si distingue per l'enfasi posta sull'antica tradizione dell'artigianato della terracotta. Le bancarelle dei fischietti in terracotta saranno presenti in tutto il borgo, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare e acquistare una vasta selezione di fischietti. Gli artigiani locali saranno presenti per mostrare le loro abilità e per condividere la loro passione con i visitatori.

La Festa del Fischietto in Terracotta offrirà una straordinaria varietà di piatti gastronomici che rappresentano la tradizione culinaria della Regione. I visitatori potranno gustare prelibatezze locali come il Grano Buono di Rutigliano, la brasciola di cavallo, frittelle, prcidd e tanto altro.

L'intrattenimento e il divertimento non mancheranno con i famosi Apres La Classe che si esibiranno sul palco principale il 3 giugno. Il 4 giugno, sarà la volta di Uccio Desantis, noto comico e artista poliedrico, che regalerà al pubblico una serata indimenticabile.

La Festa del Fischietto in Terracotta non si limita solo all'artigianato, al cibo e allo spettacolo. Saranno organizzate mostre fotografiche, laboratori di manipolazione dell’argilla, animazione itinerante e molto altro.

Inoltre, siamo lieti di annunciare le visite guidate al Museo a Cielo Aperto Galloforie, una vera e propria gemma nascosta di Rutigliano. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le splendide opere d'arte all'aperto, immergendosi nella storia e nell'arte locale.

Infine, l'evento ospiterà Meeting e Job Day, dando l'opportunità ai partecipanti di incontrare professionisti e aziende locali per esplorare opportunità di lavoro, apprendere da esperti e creare connessioni significative in ambito di marketing territoriale.

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si terrà mercoledì 31 maggio alle ore 9:30 presso Palazzo San Domenico in Via Leopoldo Tarantini 30.

Per ulteriori dettagli sul programma completo e per scaricare l'allegato cliccate sul seguente link https://bit.ly/3MDUSyP

Vi aspettiamo numerosi il 3 e 4 giugno 2023 nel Borgo Medioevale di Rutigliano.