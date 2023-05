RUVO DI PUGLIA - L’associazione di Volontariato NoixVoi OdV, dal 13 maggio al 25 giugno promuove a Ruvo di Puglia in piazza Bovio la mostra "Ruvo di Puglia è donna: donne del passato nel futuro della città". La mostra rievoca donne ruvesi del passato attraverso i ritratti realizzati da Marina Fabiano, giovane illustratrice locale.Il progetto è vincitore dell’Avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità” indetto dal Consiglio Regionale della Puglia al fine di promuovere la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità di genere e la decostruzione degli stereotipi e che mettano al centro lo sguardo delle donne sul mondo per avviare un cambio di paradigma e orientare le comunità verso un pensiero nuovo, nuova energia e visione di futuro.Una performance musicale inedita realizzata espressamente per il progetto, intitolata Ildegarda di Bingen, la 'Lingua Ignota' incontra il 'Cerchio', aprirà l’inaugurazione della mostra sabato 13 maggio alle ore 20:30.Con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e la collaborazione istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.