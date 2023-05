SAMMICHELE DI BARI (BA) - Un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e all’ascolto delle donne vittime di violenza, ma anche un luogo di condivisione e informazione: si inaugura, giovedì 4 maggio, alle h. 17, a Sammichele di Bari, la nuova sede del Centro Antiviolenza Li.A., presso uno spazio messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Comunale all’interno di Palazzo Pinto. Così il Centro Antiviolenza “Li.A.” - Associazione Sud Est Donne in un comunicato.Pur essendo presente sul territorio dell’Ambito di Gioia del Colle dal 2015, con una sede aperta presso il Comune capofila, per la prima volta - prosegue la nota - il Centro Antiviolenza Li.A potrà presidiare anche il territorio di Sammichele di Bari “abitando uno spazio gratuito comunale in cui poter accogliere, ascoltare e supportare donne vittime di violenza e avviare attività e laboratori volti a sensibilizzare e prevenire la violenza di genere. Un'operazione resa possibile grazie all’impegno e alla sinergia tra il sindaco di Sammichel di Bari, Lorenzo Netti, l’Assessora alle Politiche Sociali, Marina Di Venere e la responsabile dell’Ufficio di Piano, Irene Turturo e le assistenti sociali, da sempre impegnate nel contrasto alla violenza di genere”.L’inaugurazione, aperta al pubblico, vedrà coinvolti, per l’appunto, il Sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, l’Assessora alle Politiche Sociali e Fiduciaria dell’Ordine dei Medici di Bari, Marina Di Venere e la Responsabile del Centro Antiviolenza Li.A, Angela Lacitignola, assieme al resto dell’equipe del Centro Antiviolenza. Per l’occasione, verranno presentate le attività di animazione della sede che verranno avviate nelle prossime settimane e che le donne della comunità di Sammichele di Bari potranno seguire in modo totalmete gratuito.Ricordiamo - spiega la nota - che le donne che subiscono una qualsiasi forma di violenza maschile (psicologica, verbale, fisica, economica, sessuale, stalking) possono rivolgersi al Centro Antiviolenza Li.A. contattando telefonicamente il +39 388 989 8797, attivo h24 anche su Whatsapp. Il Centro Antiviolenza è uno spazio in cui donne che subiscono qualsiasi forma di violenza maschile possono trovare ascolto, sostegno e supporto nel percorso di liberazione della violenza e di recupero della propria autonomia individuale. Tutti i servizi sono erogati dalle professioniste che compongono l’equipe del Centro Antiviolenza – operatrici di primo ascolto, assistenti sociali, psicologhe e avvocate – in maniera gratuita e nell’assoluta riservatezza. Il Centro Antiviolenza Li.A. opera nei comuni di Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima e Turi.Invitiamo dunque l’intera comunità - conclude il Centro Antiviolenza “Li.A.” - a celebrare questo nuovo inizio, partecipando all’inaugurazione della nuova sede del Centro Antiviolenza Li.A. prevista per giovedì 4 maggio alle h. 17 presso Palazzo Pinto a Sammichele di Bari.