- Proseguono gli eventi in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 ad Ostuni: mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 19 presso il Comitato di Fratelli d'Italia in via Giuseppe di Vittorio n°13, sarà presentata proprio la lista di Fratelli d'Italia che appoggia il candidato sindaco Antonella Palmisano.