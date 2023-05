'Sei porca a letto? Se ti spogli davanti a me, oggi non mi paghi': Stefania Petyx smaschera un mental coach





Fino alla proposta: «Oggi non mi paghi la seduta e ti spogli davanti a me. E ti faccio una foto». Ma quando il gancio di Striscia rifiuta e chiede di pagare normalmente e avere una ricevuta, la risposta del “mental coach” è: «Non la rilascio: non sono uno psicologo quindi non potresti neanche scaricarla».



La prima parte del servizio sarà trasmessa stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). La seconda parte, con l’incontro tra Stefania Petyx e il mental coach “zozzone” ed evasore, sarà trasmessa domani sera.

COLOGNO MONZESE (MI) - «Ti vuoi riprendere? Allora devi diventare porca». Questo è uno dei pochi consigli ripetibili tra quelli – sconci e volgarissimi - destinati alle clienti da un presunto “mental coach” che opera a Palermo e smascherato da Striscia la notizia.Nel servizio in onda questa sera (Canale 5, ore 20.35), Stefania Petyx raccoglie la testimonianza di una vittima del “mental coach” e dei suoi consigli sessualmente morbosi. Così invia alcune figuranti sotto copertura per documentare il suo modus operandi. «Sei brava a letto? Dai tutto?», e ancora: «Sei una porca, sì o no? Fai anche ***** *****?».