MOLFETTA (BA) - Venerdì 12 maggio nello store Citymoda di Molfetta (Ba) si terrà il primo appuntamento del format “Citymoda & Friends”, una serie di appuntamenti all’insegna della moda e della creatività, con sfilate e iniziative varie nelle varie sedi del marchio pugliese.Proprio alla regione e alla valorizzazione dei talenti di questa terra sarà dedicato il primo evento nel quale saranno protagonisti la moda, la musica e la creatività. Durante l’appuntamento si terrà la sfilata di Markup marchio “Made in Barletta”, che presenterà la sua linea donna e uomo Primavera/Estate 2023. Sarà anche allestito un ampio spazio dedicato al Photobooth, ovvero una location con sfondo, maschere, cornici, e oggetti di vario genere per permettere agli ospiti di farsi video buffi e originali. Questo sarà curato dalla società barese Mi specchio – Photobooth Puglia dei fratelli Procaccio. Ancora, tra le iniziative proposte a partire dalle 17.30, ci sarà un djset che farà da colonna sonora al cocktail party gratuito che intratterrà i partecipanti.“Questo sarà il primo di una serie di eventi – spiega Marilù Fiore, responsabile marketing di Citymoda – che proporremo settimanalmente fino alla prossima estate. Durante ogni appuntamento uniremo la moda ad altre forme d’arte, in modo che i partecipanti possano immergersi in nuove e divertenti esperienze”.L’ingresso agli eventi del format “Citymoda & Friends” saranno gratuiti, ma per partecipare sarà necessaria la registrazione al link https://bit.ly/3NAmUh0. Nelle settimane a seguire, ogni venerdì pomeriggio nei vari store Citymoda, sarà dato spazio sempre a brand e artisti locali e nazionali. “Partiremo da Molfetta per poi fare tappa anche negli altri nostri punti vendita, cercando di fare rete e promuovendo sempre le eccellenze del nostro territorio. Infatti accosteremo artisti, artigiani e performer locali a marchi nazionali e internazionali, puntando anche a diventare una vetrina per i nostri talenti”.: 3474360942: 17.30