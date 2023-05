L’assemblea degli azionisti ha deliberato l’aumento di capitale fino a 40 milioni di Euro. La Sampdoria inizierà il prossimo campionato di Serie B con una penalizzazione di 4 punti per aver pagato in ritardo gli stipendi ai tesserati e per non essersi messa in regola in tempo utile con gli obblighi fiscali.





E’ stato evitato il fallimento che avrebbe costretto la Sampdoria a ripartire nella prossima stagione o dalla Serie C o dalla Serie D. Radrizzani presto avvierà un nuovo piano di ristrutturazione della società. Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha dichiarato: “ Siamo tutti felici ma ci sono ancora tante altre cose da fare”.

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B Andrea Radrizzani 48 anni è il nuovo proprietario della Sampdoria. Il manager lombardo ha acquistato la società blucerchiata dopo l’accordo con l’ex patron Massimo Ferrero.