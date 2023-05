Via Cagliari calcio fb





Nel secondo tempo al 23’ Luvumbo con un rasoterra ha accorciato le distanze per i sardi. Al 40’ Lapadula su rigore concesso per un fallo di Mihaila su Luvumbo ha pareggiato per il Cagliari. Al 44’ Luvumbo con una girata al volo ha realizzato la rete decisiva per il successo della squadra di Claudio Ranieri.





La gara di ritorno si giocherà Sabato 3 Giugno alle 20,30 al “Tardini” di Parma. Al Cagliari basterà un pareggio per qualificarsi alla finale. Il Parma dovrà vincere per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai sardi al termine della fase regolare del campionato. Gli emiliani si sono classificati al quarto posto, il Cagliari concluse quinto.

FRANCESCO LOIACONO - Nell’andata della seconda semifinale dei Play Off di Serie B il Cagliari ha vinto 3-2 sul Parma alla “Domus Unipol Arena”. Nel primo tempo al 10’ Benedyczak con una girata di destro ha portato in vantaggio gli emiliani. Al 26’ Sohm ha raddoppiato con un tocco di sinistro su passaggio di Benedyczak.