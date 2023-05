Serie B: Genoa in A e Benevento verso la C

via Genoa CFC fb





Il Benevento ha perso 3-1 col Cittadella al “Tombolato” e rischia la retrocessione in Serie C. I campani sono ultimi con 32 punti. I veneti a 41 punti sono fuori dalla zona play out. Il Sud Tirol ha prevalso 1-0 sulla Ternana al “Liberati” ed è quarto con 57 punti. Il Cagliari si è imposto 5-0 sul Perugia al “Curi” ed è quinto a 54 punti. Il Palermo ha superato 2-1 la Spal al “Barbera” ed è settimo con 48 punti in zona play off. I ferraresi sono penultimi a 35 punti.





Il Frosinone già promosso in Serie A ha vinto 3-1 sul Pisa all’ “Arena Garibaldi” e a 74 punti ha consolidato la vetta. La Reggina con il successo 2-1 sul Como al “Granillo” ha raggiunto all’undicesimo posto il Modena con 45 punti. Il Cosenza ha pareggiato 1-1 col Venezia al “San Vito-Luigi Marulla” ed è quintultimo a 39 punti in zona play out. Oggi nel posticipo il Parma dovrà vincere alle 16,15 sul Brescia al “Tardini” per avvicinarsi al quarto posto.

Nella trentaseiesima giornata di Serie B il Genoa ha vinto 2-1 sull’ Ascoli al “ Ferraris” e con 70 punti è stato matematicamente promosso in Serie A. Incolmabile il vantaggio dei liguri sul Bari che ha pareggiato 1-1 col Modena al “Braglia”, a due giornate dalla fine della fase regolare del campionato. I biancorossi sono terzi a 62 punti. Il Genoa è ritornato nella massima serie dopo un solo anno.