Nel pomeriggio instabilità in intensificazione su gran parte delle zone alpine, in particolare sul Piemonte, con rovesci e temporali in estensione alle adiacenti pianure. In serata i fenomeni coinvolgeranno buona parte della Val Padana centro-occidentale, specie i settori a nord del Po, anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine, seppur locali fenomeni non saranno esclusi fin su tratti dell'Emilia occidentale.





Poche variazioni sul resto d'Italia con tempo ancora stabile al Centro-Sud, a parte qualche piovasco in transito in Sardegna e un po' di instabilità diurna in formazione sull'Appennino centrale sul settore abruzzese. Farà ancora piuttosto caldo, nonostante un certo ridimensionamento delle temperature al Nordovest. Attese punte di 25/26° al Centro-Sud, localmente superiori in Sardegna.

BERGAMO - Torna il maltempo sull'Italia. Secondo i meteorologi di 3bmeteo.com una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico inizierà ad erodere l'alta pressione e raggiungerà il Nord Italia. Ne conseguirà un incremento dell'instabilità già in mattinata in giornata a cominciare dalle alte pianure piemontesi e pedemontane lombarde, con piogge e qualche rovescio.