via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 21’ Cittadino degli emiliani di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 32’ il Modena pareggia con Diaw su rigore concesso per un fallo di Ricci su Duca. Al 45’ Di Cesare dei galletti non concretizza una buona occasione. Quinto pareggio esterno del Bari. I biancorossi sono terzi con 62 punti, +5 sul Sud Tirol quarto a 57 punti. Gli altoatesini vincono 1-0 con la Ternana al “Liberati”.

- Nella trentaseiesima giornata di Serie B il Bari pareggia 1-1 col Modena al “Braglia”. Nel primo tempo al 10’ Botta dei biancorossi va vicino al gol. Al 18’ Diaw degli emiliani sfiora la rete. Al 27’ Cheddira dei galletti colpisce il palo. Al 34’ il Bari passa in vantaggio con Ricci con una conclusione da fuori area. Al 43’ Oukhadda del Modena per pochissimo non riesce a pareggiare.