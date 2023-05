Serie B: il Benevento e la Spal retrocedono in C





Il Cagliari ha vinto 2-1 sul Palermo alla “Domus Unipol Arena” ed è quinto a 57 punti con il Parma. Il Venezia ha prevalso 3-2 sul Perugia al “Penzo” ed è settimo in zona play off con 49 punti. Il Cosenza ha pareggiato 1-1 con l’ Ascoli al “Del Duca” ed è quintultimo in zona play out a 40 punti.





Il Cittadella ha pareggiato 1-1 col Sud Tirol al “Druso” di Bolzano ed è sestultimo con 42 punti. Il Pisa ha pareggiato 1-1 col Brescia al “Rigamonti” e a 47 punti si è avvicinato all’ottavo posto. Il Como si è imposto 3-1 sulla Ternana al “Sinigaglia” ed è dodicesimo con 46 punti. Nel posticipo delle 16,15 il Frosinone ha vinto 3-2 sul Genoa allo “Stirpe” e a 77 punti ha consolidato la vetta.

- Nella trentasettesima giornata di Serie B il Benevento e la Spal sono retrocesse in Serie C. I campani hanno vinto 2-1 sul Modena al “Vigorito” e sono ultimi con 35 punti insieme agli emiliani. I ferraresi hanno perso 0-1 col Parma al “Mazza”.