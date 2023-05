L’obiettivo del concorso è quello di raccogliere e condividere le buone prassi inclusive adottate in ambito scolastico, sia dal punto di vista degli insegnanti che degli alunni, attraverso l’utilizzo di nuove vie della comunicazione.



L'appuntamento è fissato per il giorno 24 Maggio alle ore 17:00 presso I.I.S.S. V. Bachelet in Via Vittorio Bachelet a Gravina in Puglia (BA) per partecipare alla premiazione dei tre elaborati che hanno conquistato la giuria.



La Cittadinanza è invitata.

GRAVINA IN PUGLIA - L’Associazione A.Ma.R.A.M. Aps/Ets terrà una Premiazione della 6^ edizione del concorso ”Le Meravigliose Rarità” il cui tema scelto per questa edizione è “Le nuove vie della Comunicazione”.