La Reggina dovrà vincere. Il Sud Tirol si è classificato sesto. I calabresi hanno concluso al settimo posto. Nel secondo turno preliminare il Cagliari ospiterà Sabato 27 Maggio alle 20,30 il Venezia alla “Domus Unipol Arena”. Chi prevalerà sfiderà in semifinale in due partite il Parma. I sardi per accedere alla semifinale potranno pareggiare dopo 120 minuti per la migliore classifica rispetto ai veneti. Il Venezia dovrà vincere. Il Cagliari si è classificato quinto, I veneti hanno chiuso all’ottavo posto.

Nel primo turno preliminare dei Play Off di Serie B il Sudtirol sfiderà domani alle 20,30 la Reggina al “Druso” di Bolzano. La squadra che vincerà affronterà nella semifinale in due gare il Bari. Se ci sarà parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno i supplementari. Agli altoatesini per qualificarsi alla semifinale basterà un pareggio dopo 120 minuti per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai calabresi al termine della fase regolare del torneo.