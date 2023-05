Le due squadre hanno concluso la fase regolare del torneo con 40 punti. Ma per la classifica avulsa il Cosenza ha concluso al diciassettesimo posto e il Brescia al sedicesimo. Ai lombardi basterà anche un pareggio per riuscire a salvarsi nella gara di ritorno che si giocherà Giovedì 1 Giugno alle 20,30 al “Rigamonti”.





Nel Cosenza esterni Brescianini e Voca. Regista Florenzi. In attacco D’ Urso e Finotto. Nel Brescia sulle fasce Labojko e Bjorkengren. Trequartista Adryan. In avanti Ayè e Rodriguez.

- Nell’andata dei Play Out di Serie B il Cosenza sfiderà domani alle 20,30 il Brescia al “San Vito-Luigi Marulla”. I calabresi dovranno vincere per il peggior piazzamento in classifica rispetto ai lombardi per gli scontri diretti.