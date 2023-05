Nel secondo tempo al 2’ il rumeno Rares Burnete dei salentini non ha concretizzato una buona occasione. Al 5’ l’ Atalanta Primavera ha pareggiato con Lorenzo Bernasconi con un tocco al volo su cross di Marco Palestra. Al 23’ il danese Patrick Dorgu del Lecce Primavera di testa non è riuscito a schiacciare in porta. Al 25’ annullata una rete a Alessandro Falleni dei bergamaschi per fuorigioco. Al 40’ lo svedese Emin Hasic dei salentini ha sfiorato la rete. Il Lecce Primavera è primo con 64 punti.





Nella trentaquattresima giornata i salentini giocheranno Sabato 27 Maggio alle 13 col Verona in trasferta. I veneti hanno pareggiato 3-3 col Cagliari Primavera fuori casa e sono sestultimi a 43 punti.

- Nella trentatreesima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce ha pareggiato 1-1 con l’Atalanta a San Pietro in Lama. Nel primo tempo al 10’ l’albanese Medon Berisha dei salentini è andato vicino al gol. Al 28’ il Lecce Primavera è passato in vantaggio con Medon Berisha con una conclusione da fuori area. Al 41’ il finlandese Henri Salomaa ha sfiorato il raddoppio.