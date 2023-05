Seconda semifinale nella sua storia per il russo in un torneo sulla terra battuta. Per Medvedev trentasettesima vittoria in questa stagione in un Master 1000. Il russo è il numero 3 al mondo nella Classifica ATP. Il tedesco è centunesimo.





Il greco Stefanos Tsitsipas prevale 6-3 6-4 col croato Borna Coric. Tsitsipas è il numero 5 al mondo. Coric è sedicesimo. Il greco finora non ha perso nemmeno un set in tutti gli incontri disputati agli Internazionali d’ Italia a Roma.

Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia ATP Master 1000 a Roma di tennis il russo Daniil Medvedev vince 6-2 6-2 col tedesco Yannick Hanfmann e si qualifica per la semifinale. Per Medvedev prima qualificazione alle semifinali a Roma nella sua carriera di tennista.