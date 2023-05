Serie C, Play Off: il Foggia sfiderà il Crotone allo Scida nel ritorno del secondo turno della fase nazionale







Nei calabresi in avanti Tribuzzi e Gomez. Nelle altre gare di ritorno il Pescara dopo la vittoria 2-1 all’ “Adriatico” nell’andata giocherà con l’ Entella a Chiavari, il Pordenone affronterà il Lecco all’ “Omero Tognoni” di Fontanafredda. Nell’andata i friulani vinsero 1-0 al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”. Il Cesena ospiterà il Vicenza all’ “Orogel Stadium-Dino Manuzzi” dopo il pareggio 0-0 nell’ andata al “Romeo Menti”. I calabresi dovranno vincere per il miglior piazzamento in classifica rispetto al Foggia al termine della fase regolare del torneo. I dauni si classificarono al quarto posto, il Crotone concluse secondo. Nei pugliesi non sarà in panchina l’allenatore Delio Rossi squalificato, al suo posto il vice Fedele Limone. In attacco Peralta e Iacoponi.

FRANCESCO LOIACONO - Nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Foggia sfiderà domani alle 20,30 il Crotone allo “Scida”. Nell’andata i dauni vinsero 1-0 allo “Zaccheria”. Ai rossoneri pugliesi per qualificarsi alla semifinale basterà un pareggio.