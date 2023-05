Serie C, Play Off: il Foggia vince 1-0 sul Crotone allo Zaccheria nell'andata del secondo turno della fase nazionale





Il ritorno si giocherà mercoledì 31 Maggio alle 20,30 allo “Scida” di Crotone. Ai dauni basterà un pareggio per qualificarsi alla semifinale. I calabresi dovranno vincere per accedere al turno successivo per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai pugliesi al termine della fase regolare del campionato. Il Foggia si classificò al quarto posto, il Crotone concluse secondo. Nelle altre gare di andata il Pescara ha prevalso 2-1 sull’ Entella all’ “Adriatico”, il Pordenone si è imposto 1-0 sul Lecco al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi” e il Cesena ha pareggiato 0-0 col Vicenza al “Romeo Menti”.

Nell’andata del secondo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Foggia ha vinto 1-0 sul Crotone allo “Zaccheria”. Nel primo tempo al 6’ Cuomo dei calabresi è andato vicino al gol. Al 13’ Schenetti dei dauni con una conclusione di destro non ha inquadrato la porta. Nel secondo tempo al 20’ il Foggia è passato in vantaggio con Peralta con un tocco al volo su cross di Rizzo. Al 31’ Iacoponi dei rossoneri pugliesi ha sfiorato il raddoppio. Al 91’ è stata annullata una rete a Golemic del Crotone per fuorigioco.