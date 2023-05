Serie B, Play Off: il Cagliari vola in semifinale

via Cagliari Calcio fb





Nel secondo tempo al 7’ Pierini di testa su cross di Ellertsson ha accorciato le distanze per il Venezia. Al 15’ Pohjanpalo dei veneti ha sfiorato il pareggio. Nella semifinale nell’andata il Cagliari giocherà Martedì 30 Maggio alle 20,30 col Parma alla “Domus Unipol Arena”. La gara di ritorno si disputerà Sabato 3 Giugno alle 20,30 al “Tardini” di Parma.

Nel secondo turno preliminare dei Play Off di Serie B il Cagliari ha vinto 2-1 sul Venezia alla “Domus Unipol Arena”. I sardi si sono qualificati per la semifinale dove sfideranno in due gare il Parma. Nel primo tempo al 14’ il Cagliari è passato in vantaggio con Lapadula di testa su cross di Nandez. Al 18’ Lapadula ha raddoppiato con un tocco di sinistro. Al 22’ Carboni dei veneti di testa non è riuscito a schiacciare in porta.