Serie C, Play Off: il Foggia vince 3-0 sul Cerignola allo Zaccheria e vola al secondo turno della fase nazionale







Nel secondo turno il Foggia giocherà con una squadra da decidere due partite. L’andata si disputerà Sabato 27 Maggio, il ritorno Mercoledì 31 Maggio. Nelle altre gare di ritorno si sono qualificate il Lecco il Vicenza il Pescara e l’ Entella. I lombardi hanno pareggiato 1-1 con l’Ancona al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi” dopo il pareggio 2-2 nell’andata e sono andati avanti nei Play Off per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai marchigiani.

I veneti hanno vinto 2-0 sulla Pro Sesto al “Romeo Menti” dopo la sconfitta 2-1 nell’andata e si sono qualificati per la migliore classifica rispetto ai lombardi. Gli abruzzesi hanno prevalso 3-1 sulla Virtus Verona all’ “Adriatico” dopo il pareggio 2-2 dell’andata. L’ Entella si è imposta 3-1 sul Gubbio in Liguria dopo aver perso 2-0 nell’andata e si è qualificata per il miglior piazzamento in classifica rispetto agli umbri. Nel secondo tempo il Foggia è passato in vantaggio al 34’ con Schenetti con una conclusione di destro in diagonale su cross di Costa. Al 94’ i dauni hanno raddoppiato con Frigerio con un tocco al volo su passaggio di Beretta. Al 97’ Kontek ha realizzato la terza rete con un rasoterra di sinistro su assist di Peralta. Nell’andata il Cerignola vinse 4-1 al “Monterosi”.

Nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Foggia ha vinto 3-0 sul Cerignola allo “Zaccheria” e si è qualificato per il secondo turno per il miglior piazzamento in classifica rispetto agli ofantini al termine della fase regolare del campionato. I dauni si classificarono quarti, il Cerignola concluse il torneo al quinto posto.