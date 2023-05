Serie C: Play Off il Monopoli sfiderà il Cerignola al Monterisi, il Foggia ospiterà il Potenza allo Zaccheria





Infatti il Cerignola concluse il torneo al quinto posto con 60 punti. Il Monopoli si classificò settimo a 54 punti. Il Foggia ospiterà alle 18 il Potenza allo “Zaccheria”. Ai dauni basterà pareggiare per accedere al turno successivo dei play off perché meglio piazzato dei lucani alla fine della fase regolare del torneo. Il Potenza dovrà vincere per qualificarsi. Il Foggia si classificò al quarto posto con 61 punti. Il Potenza concluse il campionato nono a 48 punti.

- Nel secondo turno dei Play Off di Serie C nel Girone C il Monopoli sfiderà domani alle 18 il Cerignola al “Monterisi”. I biancoverdi cercheranno un successo per qualificarsi al turno successivo. Al Cerignola basterà anche un pareggio per continuare a giocare nei play off perché meglio classificata del Monopoli al termine della fase regolare del campionato.