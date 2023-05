LECCE - Degustazione e formazione sono i tratti salienti di “Wine & Spirits Tasting”, la manifestazione organizzata da Linciano Liquors in programma dopodomani, lunedì 15 maggio, nell’antica fortezza di Torre del Parco, dalle 11 alle 21. Durante l’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, operatori del settore e appassionati si ritroveranno per condividere degustazioni, cibo, incontri e convivialità. Saranno oltre 300 le etichette di vini e 100 quelle di spirits: nel Salone delle feste gli spazi espositivi saranno dedicati ai produttori di vino locali, nazionali e internazionali, che presenteranno le nuove annate e le novità di gamma. Sarà riservato invece agli spirits e al mondo della “mixology” lo spazio in terrazza.In programma per tutto il giorno momenti di formazione con i protagonisti di cantine produttrici di grandi vini e Champagne. Si partirà alle 11 con un seminario dedicato ai cocktail, dal titolo “Salento cocktails competition”, con Fabio Bacchi, bartender, manager, formatore tra i professionisti più importanti del settore; alle 12 si andrà alla scoperta dei vini del Trentino con “Cantina Toblino: i custodi della Nosiola”, accompagnati da Paolo Leone e Claudio Perpruner; alle 14 Michela Muratori racconterà “Muratori, una storia di Franciacorta”. Il ciclo di seminari giungerà a conclusione alle 16 con il brand manager Giancarlo Primavera a presentare la “Maison Piper-Heidsieck”, tra le più antiche case produttrici di Champagne al mondo.Alla manifestazione prenderà inoltre parte una piccolissima azienda di produzione di vini naturali di grande qualità, realizzati in quantità limitatissime e frutto di un’accurata attività di ricerca, settore in grande evoluzione presente con un apposito corner. Si potrà inoltre ammirare un alambicco di distilleria rurale impegnato nella produzione dal vivo di gin personalizzati, ma anche compiere un viaggio intorno al mondo dei sigari guidati dagli esperti Enzo Scivetti e Francesco De Filippi.Per partecipare ai seminari occorre prenotarsi a info@lincianovini.it.: 0832/331968 - 335/6384682. lincianovini.it