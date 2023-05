Nel secondo tempo al 9’ Reca dei liguri non concretizza una buona occasione. Al 12’ Gendrey del Lecce di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 32’ Nzola dello Spezia per poco non riesce a segnare.





Ottavo pareggio interno per i giallorossi pugliesi. Quinto pareggio esterno dei liguri. Il Lecce è quintultimo con 33 punti,+ 3 sul Verona terzultimo a 30 punti. Lo Spezia è quartultimo con 31 punti.

- Nella trentaseiesima giornata di Serie A il Lecce pareggia 0-0 con lo Spezia al “Via del Mare”. Nel primo tempo al 6’ Nzola dei liguri va vicino al gol. Al 7’ Blin dei salentini sfiora la rete. Al 38’ Esposito dello Spezia su punizione da fuori area non inquadra la porta.