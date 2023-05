Nella trentatreesima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18 la Juventus all’ “Allianz Stadium”di Torino. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I bianconeri cercheranno di vincere per puntare al secondo posto. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. Il tecnico del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Strefezza squalificato. Esterni Hjulmand e Blin. Regista Banda.

In attacco Ceesay e Di Francesco. Nella Juventus sulle fasce Locatelli e Rabiot. Trequartista Kostic. In avanti Vlahovic e Di Maria. Nell’ultimo precedente in Serie A a Torino il 26 Giugno 2020 vinsero i bianconeri 4-0. Nel secondo tempo all’8’ la Juventus passò in vantaggio con Dybala. Al 17’ raddoppiò Cristiano Ronaldo. Al 38’ Higuain realizzò la terza rete e al 40’ De Ligt segnò il quarto gol dei piemontesi.