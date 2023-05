La Confraternita della Beata Vergine Maria di Loreto di Trinitapoli, appartenente alla Diocesi di Trani Barletta Bisceglie, ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2023-2026. Il neo Consiglio Direttivo vede alla guida il nuovo Priore Gioacchino Colantuono, assegnate le nuove cariche, vice priore Nicola Goffredo, Tesoriere Sabino Maggio, segretario Sergio Senatore ed il cassiere cassa speciale Stefano Reggio.I confratelli consiglieri eletti nel direttivo sono: Antonio Pio Pavone, Michele Maggio, Giuseppe Covelli, Iurilli Mario, Cosimo Damiano Introna, Giovanni Ivone, Saverio Matera, Michele Pignataro, oltre al Padre Spirituale Mons. Giuseppe Pavone parroco del Santuario Mariano della B.V.M. di Loreto e del diacono Ruggiero Serafini Mastro dei Novizi.Il nuovo Priore Gioacchino Colantuono subentra a Nicola Goffredo che ha diretto la Confraternità dal 2019 al 2022 con grande impegno e capacità al quale si riconoscono importanti meriti,soprattutto per quanto riguarda la vita devozionale e e finalità della confratentita."Ringrazio tutti i consiglieri eletti - dice il neo Priore Colantuono - sono in prima linea con lo spirito da fratello sempre a disposizione nel servire l’intera comunità parrocchiale". Il primo Maggio, durante la Santa Messa, inizio del mese Mariano celebrata da Mons. Giuseppe Pavone, si è svolto il rito di insediamento del nuovo Priore con il passaggio di consegna del medaglione dall’ex Nicola Goffredo al nuovo pro tempore Gioacchino Colantuono.