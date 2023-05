Nel secondo tempo i padroni di casa provano ancora a spingere e fioccano i cross dai piedi di Spinazzola, ma non nascono grandi pericoli per Onana. L'Inter dà l'impressione di dominare. Cala e Lukaku provano ad impensierire Rui Patricio. Mourinho inserisce Abraham e Dybala, Inzaghi mette in campo Lautaro e Mkhitaryan, Bellanova e De Vrij per far rifiatare Correa, Barella, Calhanoglu e Dimarco e Dumfries. Intanto Ibanez prima scalda i guanti di Onana poi sbaglia sulla pressione di Lautaro mettendo Lukaku nelle condizioni di andare a rete.





È il raddoppio che chiude la partita. Mourinho mette mano alla panchina inserendo i giovani della Primavera. I giallorossi reclamano un calcio di rigore per fallo di mano di Darmian. Dall'altra parte Lautaro colpisce la traversa. La vittoria è iniezione di fiducia per la squadra di Inzaghi, lo Special One ricompatta i suoi sotto la Sud.

Nelle prime battute di gara le squadre si osservano senza affondare. Molti i duelli a centrocampo tra Cristante, Pellegrini e Barella e Brozovic. Il croato, però riesce ad essere molto efficace con le sue geometrie. Tra i giallorossi Matic è il più intraprendente, mentre Belotti se la deve vedere con Acerbi, Darmian e Bastoni. Dopo un tiro di Pellegrini, l'Inter occupa gli spazi e affonda sulle fasce grazie alla velocità di Dumfries e Dimarco con Lukaku che riesce, come i vecchi tempi, a dare profondità. Brozovic imbecca sulla destra l'olandese che crossa in area verso Lukaku, la palla è lunga, ma Dimarco è rapido per mettere in rete. Con il vantaggio i meccanismi di qualità dell'Inter vengono a galla. Ci prova Calhanoglu che tira a rete. La Roma però non si fa schiacciare e la partita è piena di scontri.