LONDRA - Re Carlo III e la regina Camilla sono stati ufficialmente incoronati a Westminster. La cerimonia è durata circa due ore questa mattina. Poi la coppia è arrivata in corteo a Buckingham Palace, per il saluto della famiglia reale dal balcone del palazzo, che si è tenuto nel primo pomeriggio: è stato l'ultimo atto dell'intenso programma di questa giornata.Gli occhi di gran parte del Regno Unito, e di una vastissima platea di ammiratori e curiosi in tutto il mondo, si sono quindi concentrati per la prima volta sull'abbazia nel cuore di Londra al mattino. Dopo il corteo che ha portato Carlo e Camilla da Buckingham Palace all'ingresso di Westminster, è iniziata la cerimonia ufficiale.Dopo le varie tappe - dal riconoscimento al giuramento sulla Bibbia, dall'unzione all'investitura - l'arcivescovo di Canterbury ha posto sul capo di Carlo la corona di sant'Edoardo e ha gridato "God Save The King". Poi è stata la volta di Camilla, che ha indossato la corona di Queen Mary.Presente Harry, assente Meghan Markle. Molti leader e reali sono arrivati da diversi paesi. Aspre le proteste degli anti-monarchici.