BARI – Asset, Inail Puglia e Automobile Club Bari-Bat fanno rete per promuovere la cultura della sicurezza e l’educazione stradale nei confronti di chiunque si metta alla guida in strada. Stamattina nella sede dell’agezia Asset della Regione Puglia la firma del protocollo d’intesa, che prevede per due anni azioni congiunte di formazione e informazione - anche nelle scuole - promuovendo la mobilità sicura, accessibile e sostenibile.“L’incidentalità stradale – sottolinea il direttore Asset Elio Sannicandro - è una piaga socio-economica dell’Italia intera, e in Puglia nell’ultimo periodo abbiamo registrato tragici incidenti che hanno coinvolto sia giovani ragazzi sia lavoratori durante il percorso in itinere. Il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030 ha posto come obiettivo quello di ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019. L’accordo appena siglato, avvia la collaborazione tra Asset, Inail e Aci Bari-Bat, per poter sviluppare una visione integrata che guardi all’educazione stradale non solo dei giovani ma anche di adulti e guidatori esperti (over 40) che molto spesso sono i principali protagonisti di incidenti stradali. L’obiettivo è unire le forze per avviare strategie di contrasto preventive per sensibilizzare i conducenti a una guida più attenta, più prudente e rispettosa del codice della strada”.L’accordo prevede un Tavolo di gestione che individuerà le azioni operative. “Affrontare strategicamente un fenomeno così complesso come quello degli infortuni stradali - afferma Giuseppe Gigante, direttore regionale Inail Puglia - richiede l’attivazione di interventi sinergici, mirati a promuovere la cultura della sicurezza stradale nei confronti degli studenti pugliesi. L’obiettivo del progetto è quello di educare alla sicurezza le nuove generazioni, dotandole di strumenti informativi, formativi e innovativi e favorire lo scambio attivo di buone prassi e di esperienze tra i diversi soggetti coinvolti in questo progetto. La sottoscrizione del Protocollo promuove, infatti, una collaborazione attiva e ci permetterà di dare concreta attuazione al dettato del Decreto Lavoro che attribuisce al nostro Istituto nuove competenze in materia di tutela assicurativa degli studenti sul percorso casa-scuola”.In scia Francesco Ranieri, presidente dell’Automobile Club di Bari: “Abbiamo voluto siglare questo accordo perché l’Automobile Club da sempre è portavoce degli automobilisti e particolarmente attento al tema della sicurezza stradale. Gli incidenti in itinere - sinistri che avvengono durante il percorso per andare e tornare dalla sede di lavoro o tra chi deve stare molte ore nel traffico per lavoro (tassisti, conducenti di autobus, autotrasportatori e rappresentanti di commercio) - ancora oggi, purtroppo, riportano numeri importanti, con costi sociali altissimi. Tra le principali cause l’affaticamento psicofisico dei conducenti, soprattutto di chi svolge lavori stressanti o con turni particolarmente gravosi, ma anche la scarsa manutenzione delle strade associata alla ‘classica’ distrazione - primo fra tutti lo smartphone alla guida - fino ad arrivare alla velocità eccessiva. Rispettare sempre le regole del Codice della Strada è la principale regola per combattere questo fenomeno. Occorre educarci al rispetto dell’altro quando ci si muove, qualsiasi mezzo si utilizzi: è l’unica soluzione per poter tornare dai nostri familiari sani e salvi”.