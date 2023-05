BARI - Da oggi, ad accogliere cittadini e viaggiatori nel sottopasso ferroviario di Bari Marconi che collega i quartieri di Japigia e Madonella, ci saranno il volto sorridente di Margherita Hack, nebulose, galassie, costellazioni, una bicicletta sulla Scogliera cosmica, il volto di Guglielmo Marconi, ingranaggi, una nave, onde radio e prototipi di apparecchi radiofonici. Lo rende noto Rfi in un comunicato.Sono i murales realizzati dagli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi e del Liceo Scientifico Margherita Hack, insieme ai volontari di Retake Bari. Una vera e propria galleria di arte urbana in omaggio ai due scienziatiRete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha messo a disposizione i muri del sottopasso che si si sono trasformati in pagine colorate di divulgazione scientifica a portata di tutti.