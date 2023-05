BARI - Il bosco incantato sfila per le vie del centro di Bari. Dopo quattro anni è tornato a Bari il Corteo del Maggio, appuntamento inserito all’interno della programmazione della XXVI edizione del festival di teatro per bambine e bambini Maggio all'infanzia, con la direzione artistica di Teresa Ludovico. “Il tema di quest’anno è il bosco incantato, perché nel bosco accadono tutte le trasformazioni, quindi anche i percorsi iniziatici di un teatro che è un incanto. Riprendiamo oggi questo evento per celebrare un festival che ha offerto tanti appuntamenti per far sognare e crescere le nuove generazioni di spettatori, tra spettacoli, letture animate e manifestazioni di piazza a Bari, Monopoli e Molfetta. È fondamentale questa partecipazione attiva dei più piccoli alle iniziative”.- Alberi, fiori e altre creazioni floreali in cartapesta, realizzati durante i laboratori creativi a tema, sono stati portati in corteo nella mattinata del 29 maggio per le vie del quartiere Murattiano del capoluogo da oltre 500 studenti baresi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della provincia. Il ‘serpentone’ del Maggio all’infanzia è partito da piazza Massari e ha sfilato per corso Vittorio Emanuele, accompagnata dalla musica di Bembè Arti musicali e performative di Ruvo di Puglia, guidati dal maestro Tommaso Scarimbolo e dalla Scuola dell’infanzia ‘Il mondo di Peter Pan’ di Corato, con i loro strumenti a percussione.Il corteo si è concluso in piazza Mercantile, con una grande festa che ha coinvolto i bambini, i docenti e i genitori che hanno partecipato all’evento. Ad inaugurare il Corteo l’intervenuto dell'Assessore alle Culture di Bari, Ines Pierucci, che ha sfilato alla testa del colorato serpentone di bambini e adulti: “Sono le bambine e i bambini a responsabilizzarsi sui temi della sostenibilità e dell’ambiente. Questo è un bosco di persone che nelle loro diversità si riconoscono, perché le differenze diventino ricchezza. E quindi ringrazio Fondazione SAT per questo momento bellissimo che caratterizza il Maggio all’infanzia”. Il Corteo ha visto la partecipazione degli istituti Massari Galilei, Don Milani e Falcone Borsellino di Bari.Gli eventi del Maggio all'infanzia proseguono mercoledì 31 maggio con gli esiti dei laboratori teatrali 2022.23 del Teatro Kismet. L'opificio per le Arti di Bari ospiterà a partire dalle 18 tre spettacoli: Come alberi - esito del laboratorio di teatro per l'infanzia curato da Annabella Tedone - Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori - esito del laboratorio di dizione tenuto da Marianna De Pinto - e Facciamo i fantasmi, esito del laboratorio di teatro per adulti di Lello Tedeschi. Ingresso 3 euro, biglietti disponibili al botteghino del teatro (Strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Per info 335 805 22 11.Il festival Maggio all’infanzia è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, in collaborazione con Cooperativa Kismet, Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli, TRIC Teatri di Bari, Affido culturale, TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi, Garante dei minori della Regione Puglia, Fondazione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Maggio all’infanzia rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label). Il festival è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia e vede l’importante contributo dei Comuni di Bari, Monopoli e Molfetta. Partner di progetto: Kismet Community, Casa dello spettatore di Roma; Apad, Biblioteca civica ‘Prospero Rendella’, Conservatorio di musica ‘Nino Rota’, Fly Laboratorio delle arti, Spazio 12 Allegra Brigata, Centro Arcobaleno di Monopoli; Cooperativa sociale I bambini di Truffaut e RKO La radio che si vede. Il programma completo del festival è disponibile sul sito www.maggioallinfanzia.it