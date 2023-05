SPECCHIA - Dopo il successo dello scorso anno, i primi dettagli di uno degli eventi più attesi dell'estate salentina. Grande attesa per il prossimo 12 agosto, memoria dell'antica leggenda della matrona romana Lucrezia Amendolara e della fondazione della città nel lontano 54 a.C: nel programma lungo 12 ore no-stop musica e tradizione popolare, letteratura e presentazione di libri, mostre d'arte e di fotografia, visite guidate e percorsi enogastronomici a km0 e di artigianato tipico. Super ospite sarà il chitarrista e cantautore bluesEdizione numero 17 per la Notte Bianca di Specchia, che torna dopo il grande successo dello scorso anno con tante novità. A partire dallo slogan, che racchiude tutto il concept di un progetto artistico variegato, adatto a tutte le esigenze dei visitatori e sempre in continua evoluzione. “Un sogno senza confini” sarà il tema dell'edizione 2023, che vuole unire passato e futuro, con un programma di 12 ore no-stop capace di coinvolgere l'intero borgo abitato, dalle piazze principali che si trasformeranno in palcoscenici per musica live e spettacoli ai vicoli, location perfette per percorsi enogastronomici, artigianato locale, tipicità e tante forme di arte.L’appuntamento è fissato come sempre al 12 agosto prossimo, data ormai consolidata che ricorda l'antica leggenda della fondazione della città nel 54 a.C., riconfermata anche quest'anno dallo staff organizzativo composto dalla Pro Loco Specchia, dall’Amministrazione Comunale e dalle agenzie MP Company e PM eventi, da mesi al lavoro per mettere a punto l’intero programma di iniziative e le novità che caratterizzeranno la manifestazione. Tra queste il super ospite che salirà sul palco centrale di Piazza del Popolo, che sarà l’artista romano Alex Britti. Cantautore e chitarrista tra i più affermati nel panorama musicale italiano, emblema del blues italiano e del pop cantautorale, attualmente impegnato nella promozione degli ultimi lavori musicali, idue singoli “Tutti come te” e “Nuda” dallo scorso 21 aprile su tutte le piattaforme digitali per Believe Italia. Quella di Specchia sarà una delle tappe del tour, che partirà le prossime settimane e che toccherà tutta la penisola, magari sognando una grande festa di musica in una “notte di mezza estate”, come canta in uno dei suoi successi più famosi.