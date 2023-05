Stupro su minori: è legge in Florida

- Il Governatore della Florida De Santis, prossimo alla candidatura alla Casa Bianca, ha firmato una legge che prevede la pena di morte per tutti coloro che stuprano bambini di età inferiore ai 12 anni. La legge probabilmente sarà analizzata dalla Corte Suprema, come avvenne nel 2008 per una legge della Louisiana.