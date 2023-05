NICOLA ZUCCARO - Sarà una 21esima Edizione di “SULLE STRADE DELLA PUGLIESITA’ DOC” all'insegna della solidarietà, quella che si svolgerà dal 1 al 4 giugno 2023 per le strade della Valle D'Itria. Alla vigilia della partenza, il club bitontino Aste e Bilancieri apre il cuore rivolgendo un pensiero a tutti coloro che in questi giorni stanno vivendo momenti di sconforto e disagio a causa dell’alluvione che ha colpito le province dell’Emilia-Romagna.Il club Aste e Bilancieri ha stabilito di offrire l’ospitalità totalmente gratuita ad un equipaggio di 2 giovani provenienti dalla sfortunata regione. Lo slogan che Aste e Bilancieri ha scelto è proprio: “……..col cuore per l’Emilia Romagna” e con questo gesto il Club “Aste e Bilancieri” nella persona del suo presidente Leonardo Greco e dell’intero Consiglio Direttivo, vuole esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite dalla recente alluvione.Si fa appello ad ASI Solidale affinchè dirami il comunicato a tutti i club e possa individuare un equipaggio per partecipare all’evento e trascorrere 4 giorni di assoluta spensieratezza e socializzazione nella terra di Puglia.Requisiti per la partecipazione sono semplicemente il possesso della tessera ASI valida per l’anno in corso e la patente di guida per condurre una Fiat 600 del 1959 che verrà messo a disposizione dal club.Il tanto atteso evento “Sulle strade della Pugliesità doc” che fa parte con altri 15 Eventi nazionali inseriti nel…CIRCUITO TRICOLORE dell’ASI, può fregiarsi dell’alto patrocinio dei Ministeri del Turismo e della Cultura, del patrocinio dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia), dalla Regione Puglia e dai Comuni di Taranto, Martina Franca, Ostuni e Carovigno, luoghi interessati dal transito e dalla visita dei luoghi di interesse culturale.