“Surprise Trip Love”, prodotto da Tiziano Cavaliere e Pino Di Pietro per Bros Group Italia, è il nuovo album del celebre attore e musicista americano Ronn Moss.

Il titolo del disco prende spunto dall’ultimo film dell’artista (Surprise Trip - Viaggio a sorpresa) girato tra New York e la Puglia, una storia d’amore per la quale Ronn Moss ha scritto anche la colonna sonora. Per questo ha deciso di intitolare così il suo album e il tour, una dichiarazione d’amore all’Italia che lo ha ispirato così tanto e un invito a vivere le emozioni completamente.

Il suono pop rock melodico richiama l’atmosfera californiana, mentre la vocalità di Ronn Moss e i cori arricchiscono tutto di un mood classico.

Il brano è stato scritto insieme a Stefano Paviani e Filadelfo Castro, già collaboratori dei più grandi artisti italiani, e registrato tra Los Angeles, Milano e la Puglia.

Il disco esce su tutti i digital store il 12 maggio 2023 e i primi di giugno in CD e vinile. L’album sarà presentato in anteprima televisiva domenica 21 maggio nella trasmissione Domenica In e in due tappe a Roma (22 maggio) e Milano i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.