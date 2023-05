via Ss Lazio fb





Nel secondo tempo al 6’ il Lecce passa in vantaggio con Oudin con una girata al volo su cross di Strefezza. Al 14’ i salentini con Strefezza sfiorano la terza rete. L’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli concede 6 minuti di recupero. Al 92’ Pedro dei biancazzurri con una conclusione da fuori area colpisce il palo. Al 94’ la Lazio pareggia con Milinkovic Savic di testa. Quarto pareggio esterno dei salentini. Il Lecce è quintultimo con 32 punti.

- Nella trentacinquesima giornata di Serie il Lecce pareggia 2-2 con la Lazio all’ “Olimpico” di Roma. Nel primo tempo al 7’ Oudin dei salentini va vicino al gol. Al 23’ Strefezza del Lecce calcia fuori un rigore concesso per un fallo di Hysaj su Blin. Al 33’ la Lazio passa in vantaggio con Immobile con una conclusione di destro in diagonale su passaggio di Luis Alberto. Undicesima rete in questo campionato per l’attaccante dei biancazzurri. Al 42’ Milinkovic Savic dei capitolini sfiora il raddoppio. Al 45’ i giallorossi pugliesi pareggiano con Oudin con un tocco rasoterra di sinistro.