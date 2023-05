BARI - Alcuni risponderanno che è una moda contemporanea di derivazione statunitense che si concretizza nella pratica di “cercare” fantasmi seguendo le regole della pseudo-scienza.In realtà il Ghost Hunting, se condotto con serietà e metodica, può essere una valida ricerca in grado di fornire materiale scientificamente rilevante e di interesse accademico.Mario Contino, nel suo libro GHOST HUNTING (Manuale completo del vero ghost hunter alla ricerca dei fenomeni paranormali), nuovamente disponibile grazie alla riedizione a nome della casa editrice Quantico Edizioni (edizione del 2023), fornisce una valida spiegazione su come condurre una ricerca che possa essere quanto più possibile metodica e razionale. Nel libro è possibile trovare:  Spiegazioni sul funzionamento tecnico degli strumenti utilizzati nel ghost hunting;  Il motivo del utilizzo di determinati strumenti in determinate condizioni;  Regole su come registrare materiale video-fotografico e su come analizzarlo;  Regole su come ottenere ed analizzare tracce audio;  Regole per evitare di infrangere la legge, cosa che purtroppo accade frequentemente in Italia e che potrebbe avere ripercussioni molto spiacevoli.Nel saggio sono presenti anche leggende, teorie, immagini e tanto altro ancora. Mario Contino, noto in tutta Italia come “lo scrittore del mistero”, tra scienza e leggende fornisce un valido supporto utile a tutti coloro che vogliano approcciarsi al Ghost Hunting con serietà, prendendo le distanze dai fanatici e dai ciarlatani che purtroppo popolano l web e i social network.Mario Contino, scrittore di origini campane, nato ad Agropoli (SA) nel 1986 e residente dapprima a Lecce e poi in Monopoli (Puglia), ha intrapreso la sua attività di ricercatore nell’ambito del folklore internazionale al fine di salvaguardare e tramandare le antiche tradizioni che rischiano di andare perdute per via di una globalizzazione poco incline a tutelare il patrimonio culturale dei singoli popoli.La sua attività letteraria conta saggi, romanzi, raccolte poetiche e testi musicali, tutti i suoi libri propongono principalmente il tema del folklore come base di ogni lavoro, trattato dal punto di vista antropologico.È stato fondatore e presidente dell'associazione italiana ricercatori del mistero (AIRM) e gestisce il canale YouTube Universo Del Mistero, Contino è sesso ospite sulle principali emittenti televisive e radiofoniche e collabora con giornali e riviste di rilevanza Nazionale.L'autore si distingue nel panorama italiano per la sua serietà e per il suo spirito critico che gli consentono un dialogo costruttivo e rispettoso sia con gli altri studiosi nell'ambito delle fenomenologie del paranormale che con il mondo scientifico, giustamente scettico nei confronti della materia.